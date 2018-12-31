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Патріарх Кирило назвав українців братами і заговорив про порятунок

9.2тЧитати матеріал російською

Московський патріарх, глава РПЦ Кирило перед початком новорічного молебню в храмі Христа Спасителя виголосив промову перед парафіянами в ході якої назвав українців братами.

Він привітав присутніх з наступаючим новим роком і згадав у своїй промові України, передає "Інтерфакс". Кирило закликав підтримати український народ молитвою.

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Патріарх заявив, що "ніякі політики не можуть зруйнувати духовну єдність українського народу, православну церкву, яка несе порятунок людям". За його словами, у мирян такої влади немає. А "українських братів і сестер можна підтримати молитвою".

Патріарх Кирило

Патріарх Кирило

ria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Теги
єдина церкваРПЦ
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
гундяй, нам не нужны твои сигареты...
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Петришин Роман
Петришин Роман
Нам, таких братів не треба!
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
от чёрт..гундяй совсем кокаина обнюхался..передоз..
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