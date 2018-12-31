Патріарх Кирило назвав українців братами і заговорив про порятунок

Московський патріарх, глава РПЦ Кирило перед початком новорічного молебню в храмі Христа Спасителя виголосив промову перед парафіянами в ході якої назвав українців братами.

Він привітав присутніх з наступаючим новим роком і згадав у своїй промові України, передає "Інтерфакс". Кирило закликав підтримати український народ молитвою.

Патріарх заявив, що "ніякі політики не можуть зруйнувати духовну єдність українського народу, православну церкву, яка несе порятунок людям". За його словами, у мирян такої влади немає. А "українських братів і сестер можна підтримати молитвою".

Патріарх Кирило ria.ru

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