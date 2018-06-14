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Патріарх Філарет заявив про передачу Києво-Печерської та Почаївської лавр Українській церкві

7.7тЧитати новину російською

Після надання Україні Томосу про автокефалію церкви, Києво-Печерська і Почаївська лаври, що належать нині УПЦ Московського патріархату, перейдуть під управління Української церкви.

Про це в інтерв'ю "УП" заявив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

"Є дві лаври: Києво-Печерська і Почаївська. Кому вони належатимуть? Українській церкві, бо це українські святині і вони не можуть належати російській церкві. Якщо в Україні буде одна Помісна православна церква, а друга буде російською, то неприродно, щоб українські святині належали російській церкві. Неприродно і незаконно", - наголосив Філарет.

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"Тому і Києво-Печерська лавра, і Почаївська лавра свого часу будуть передані Українській церкві", - додав глава УПЦ КП.

Філарет

religionpravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, питання про надання автокефалії українській церкві може розглянути Синод Вселенського Патріархату вже 28 липня.

Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Об'єкти
УПЦ КПУПЦ МПєдина церква
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кирил пущай правит в московии а в украине ему нема чяго делати.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Раскольники.
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