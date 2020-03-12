Скандальний рейс до Києва з хворими з Мілана: у МОЗ зробили термінову заяву

У Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що у всіх пасажирів авіарейсу Мілан-Київ, який прибув 12 березня до "Борисполя", перевірили температуру.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Я тільки-но дзвонив до представників санітарно-карантинного підрозділу. Вони запевняють, що всім на борту літака було проведено температурний скринінг", – сказав він.

Ляшко також закликав українців об'єднатися, тому що в країні настали важкі часи.

"Зараз настали нелегкі часи, введений карантин. Ми повинні не вишукувати якісь гарячі факти, а повинні об'єднатися. Не шукайте в медиках людей, які десь щось порушили. У них нелегкі часи, особливо в епідеміологів, які сьогодні цілодобово на посту скрінінгують літаки", – зазначив він.

В МОЗ зі свого боку додали, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака. Кожному з них будуть надані інструкції щодо самоізоляції, направлення найшвидшим часом пройти тест на COVID-19. У разі необхідності всі будуть ізольовані та пройдуть лікування відповідно до встановленого протоколу.

“Бортпровідники та епідеміологи спрацювали професійно. Ми вже доставили трьох пасажирів у лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції. Якщо діагноз буде підтверджено, продовжаться злагоджені дії епідеміологічної, медичної служб, поліції", – сказав Ляшко в ефірі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура заявив, що в літаку, який прибув із Мілана в "Бориспіль" 12 березня, було багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв перед посадкою в Італії. Він також виклав відео з салону літака, на яких розповів подробиці.

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