"Пароль – Слава Україні!" Цимбалюк пояснив, чому українці не виберуть президента "від Кремля"

Розраховувати на те, що російськомовні регіони України при голосуванні за нового президента орієнтувалися на його проросійськість, не варто. Адже навіть ці області зараз вкрай вороже ставляться до країни-агресора.

Таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як яскравий приклад він навів настрої, які йому довелося спостерігати особисто на півдні України. Цимбалюк зазначив, що у нього не виникло жодних сумнівів у тому, що там також панують ідеї патріотизму і протистояння Росії.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Південь України. Це російськомовні регіони. Але я минулого літа провів там практично місяць і можу вам сказати, що люди, з якими я зустрічався, так, вони російськомовні, але м'яко кажучи, проросійськими їх назвати не можна. Тому що навіть у кафе, причому в абсолютно російськомовних регіонах, чомусь пароль на Wi-Fi "Слава Україні!". І всі говорять російською, але на адресу вашого президента висловлюються дуже критично. Я цитувати не буду", — сказав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що жоден з проросійських кандидатів на президентських виборах в Україні не має шансів на перемогу. Адже 11 тисяч жертв, принесених їхньою країною-покровителем, не минули для народу безслідно. Отже ідея про дружбу народів і російську єдність повністю втратила свою актуальність після початку війни на Донбасі та анексії Криму.

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