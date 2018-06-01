Паралельний Донецьк: показали знакові фото міста без окупантів

У мережі опублікували фотографії, яким міг би бути Донецьк, якби в 2014-му році терористи не окуповували його.

Як сказано в матеріалі "Донецкие новости", місто вело би мирне і розмірене життя.

У 2014-му б продовжилися започатковані напередодні численні будівництва: об'їздна дорога навколо Донецька, реконструкція ПК ім. Горького на Київському проспекті, льодового палацу "Кальміус Арена", реконструкція автовокзалу "Південний".

Об'їзна дорога dnews.dn.ua

ДК ім. Горького dnews.dn.ua

"Кальміус Арена" dnews.dn.ua

Автовокзал "Південний" dnews.dn.ua

"У 2014 році в Тому Донецьку відкриваються 8 ресторанів міжнародної мережі фастфудів KFC (Курочки полковника Сандерса). При наявності вже наявного "МакДональдса" шахтарська столиця тепер готова задовольнити найрізноманітніші продовольчі потреби молоді", - пише видання.

Відзначається, що в Донецьку без окупантів у вересні 2014-го могли б початися матчі Ліги Чемпіонів на "Донбас Арені".

"Донбас Арена" dnews.dn.ua

На думку авторів матеріалу, в 2015-му році могла б стартувати реконструкція Донецького оперного театру, а Донецький міжнародний аеропорт став би одним з великих європейських хабів.

Донецький оперний театр dnews.dn.ua

Донецький міжнародний аеропорт dnews.dn.ua

Згадав автор також про плани будівництва наземного метро, ​​реконструкцію цирку "Космос", будівництво Обласного художнього музею, розчищення Путилівського урочища.

Цирк "Космос" dnews.dn.ua

наземне метро dnews.dn.ua

У Донецьку без терористів "ДНР" могло б початися масове будівництво ТРЦ і житлових комплексів, вважає автор матеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Донецька в ніч на 31 травня з періодичністю в 5-10 хвилин проїжджали колони військової техніки.