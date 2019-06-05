"Парафії просять!" Епіфаній розповів, якою мовою можна молитися в ПЦУ

У Православній церкві України (ПЦУ) основною богослужбовою мовою є українська.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, зазначивши, що інші національні меншини можуть використовувати в своїх громадах ту мову, яка є для них рідною і зрозумілою.

"Так, нещодавно ми навіть рукоположили архієрея для грецькомовних парафій. Є багато в Україні греків, які збираються на службу і можуть молитися на своій зрозумілій мові в нашій Помісній Українській православній церкві. Це зараз стосується і питання румуномовних парафій, які розміщуються на Буковині", - заявив митрополит.

митрополит Епіфаній Facebook Епіфанія

Він додав, що в складі Румунської православної церкви є парафії, які моляться українською мовою, вони складають україномовний вікаріат.

За словами предстоятеля, в українській церкві є бажання в майбутньому також створити вікаріат Української православної церкви для румуномовних парафій, таких налічується близько 150 на Буковині.

Митрополит пояснив, що вікаріат - це складова тієї церкви, на території якої вони канонічно розташовані, але мова богослужіння їх, в даному випадку - румунська.

"Якщо ми дійдемо згоди, домовимося з Румунською православною церквою, то ми будемо підтримувати таку модель. Зараз є парафії, які переходять до нас і просять зберегти їм слов'янську мову, і ми не створюємо для них перешкод в цьому. Але проповідь в них буде українською мовою", - зазначив Епіфаній.

Він навів приклад, що в таких парафіях читання Євангелія може відбуватися українською мовою і паралельно на слов'янській мові спочатку, а згодом, в майбутньому, громада поступово буде українізуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Православній церкві України після надання Томосу вирішили зберегти звичну мову богослужінь для церковних громад національних меншин.

Раніше грецький архімандрит Епіфаній приїхав в Україну, щоб служити в ПЦУ.

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