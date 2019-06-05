ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Парафії просять!" Епіфаній розповів, якою мовою можна молитися в ПЦУ

1.3тЧитати матеріал російською

У Православній церкві України (ПЦУ) основною богослужбовою мовою є українська.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказав предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній, зазначивши, що інші національні меншини можуть використовувати в своїх громадах ту мову, яка є для них рідною і зрозумілою.

"Так, нещодавно ми навіть рукоположили архієрея для грецькомовних парафій. Є багато в Україні греків, які збираються на службу і можуть молитися на своій зрозумілій мові в нашій Помісній Українській православній церкві. Це зараз стосується і питання румуномовних парафій, які розміщуються на Буковині", - заявив митрополит.

митрополит Епіфаній

митрополит Епіфаній

Facebook Епіфанія

Він додав, що в складі Румунської православної церкви є парафії, які моляться українською мовою, вони складають україномовний вікаріат.

За словами предстоятеля, в українській церкві є бажання в майбутньому також створити вікаріат Української православної церкви для румуномовних парафій, таких налічується близько 150 на Буковині.

Новини
"Вносять смуту": Епіфаній ухвалив кардинальне рішення щодо УПЦ КП. Опубліковано указ

Митрополит пояснив, що вікаріат - це складова тієї церкви, на території якої вони канонічно розташовані, але мова богослужіння їх, в даному випадку - румунська.

"Якщо ми дійдемо згоди, домовимося з Румунською православною церквою, то ми будемо підтримувати таку модель. Зараз є парафії, які переходять до нас і просять зберегти їм слов'янську мову, і ми не створюємо для них перешкод в цьому. Але проповідь в них буде українською мовою", - зазначив Епіфаній.

Він навів приклад, що в таких парафіях читання Євангелія може відбуватися українською мовою і паралельно на слов'янській мові спочатку, а згодом, в майбутньому, громада поступово буде українізуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Православній церкві України після надання Томосу вирішили зберегти звичну мову богослужінь для церковних громад національних меншин.

Раніше грецький архімандрит Епіфаній приїхав в Україну, щоб служити в ПЦУ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки