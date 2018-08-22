Почитал тут немного комментариев противников парада, ну этих адептов испорченного асфальта, и призадумался трошки. А ведь они и не виноваты в своей ущербности. Как жили в мирном Киеве или Днепре, так и продолжают жить. Что изменилось в их, богемной и уютной жизни с анексией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. Новости с фронта? Они не смотрят телевизор, да и не интересуются событиями в стране. Курс валют, модные показы, открытие очередного бутика и манерный отдых за границей. Вот те четыре столба, очерчивающие границы их жизни. Война?! Какая война? Ах там на востоке? Ой, не могли договориться, что ли? Да и вообще, мне все равно. Погибли тысячи парней. А мне какая разница? Я их что знал, или посылал туда. Каждый день кто-то умирает. И что теперь? Придут россияне? Ну и пусть придут, с меня не убудет. Какая разница, чьи солдаты ходят по улицам. И вообще...

Примерно так думал кто-то из тех жителей Мариуполя, для кого январское утро 2015 года стало последним в жизни. А пассажиры малазийского "Боинга" вообще ничего об этом не думали. Неизвестная война была далеко внизу, километров на десять ниже крыла их пассажирского лайнера. Увы. Это расстояние смерть преодолела очень быстро. Практически мгновенно...

Невзирая на мою природную доброту, мне порой хочется организовать экскурсию для избранных. Притащить на передовую и закрыть в блиндаже. Первый же обстрел перевернёт мозги набекрень. Пусть посидят, послушают, как артиллерийские приходы словно шаги смерти ступают по земле. Ближе и ближе. О, вот сейчас немного дальше. А теперь левей, но уж очень близко. Следующий куда?!

И не выпускать из блиндажа, даже когда визжать будут от ужаса. Пусть дождутся второй "дискотеки", а потом и третьей, букет "Гвоздики" вперемешку с "Градом". Посадить бы рядом с ними всю их семью, чтобы ужас в глазах их детей на всю жизнь запомнился. Но разве дітятко винувате, що батько, або мати дурнуваті?

Военный парад - это такой же элемент гибридной войны, как привентивный удар "Точками", по заползающим через поребрик колоннам техники. Как фильмы и книги о войне, от которых окуупантов корежит словно чертей от святой воды. Парад - это демонстрация военного щита, для каждого украинца. Повторяюсь, для каждого, ибо осколки в российском снаряде от САУ "Акация" не подписаны "только для патриотов той страны".

Слава Украине! И хорошего всем дня!