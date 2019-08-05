"Рукалице": учасник АТО звернувся до Зеленського через День Незалежності

Рішення президента Володимира Зеленського провести "Ходу Гідності" замість традиційного параду на День Незалежності викликало здивування у багатьох учасників бойових дій.

"Це що, першотравнева демонстрація буде? Або чим це буде відрізнятися від параду? Цього розуміння немає", – заявив у ефірі ObozTV колишній командир роти у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, військовий і політичний експерт Юрій Кочевенко.

Кочевенко зізнався, що коли він вперше почув заяву глави Офісу президента Андрія Богдана про проведення Ходи, то його реакцією був відомий мем "рукалице" (facepalm).

"Це непослідовність у діях нової української влади. Спочатку президент пафосно і публічно каже про те, що ми заощадимо 300 млн грн на параді і роздамо ці гроші військовим", – нагадав він.

"Потім глава Офісу (президента. – Ред.) розповідає, що буде – але не парад, а хода. Але при цьому пройдуть представники видів збройних сил. І до них зможуть приєднатися ветерани. Але будуть ще лікарі і вчителі. Це якийсь сумбур", – вважає учасник АТО.

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Сам Кочевенко брав участь у параді до Дня незалежності у 2015 році і розповів, що означає його проведення для військових.

"Це три тижні або місяць тренувань, а потім – власне, одна хвилина самого маршу... Коли ти крокуєш Хрещатиком... Але ця хвилина залишається з тобою на все життя. Це неповторне відчуття єдності армії та народу", – поділився офіцер.

Він наголосив, що суть і дух військового параду не можна оцінити грошима.

"Я поки не розумію, що таке Хода Гідності. Сподіваюся, що український президент зможе зберегти ту основу, той дух... Нехай зміниться форма, аби зберігся дух цього параду і передався всій українській нації", – резюмував Кочевенко.

Військовий парад на День Незалежності у Києві у 2018 році LIGA.net

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу Гідності, в якій мають взяти участь представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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