"Парад буде!" Генерал Забродський вразив українців сильною промовою

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, Герой України, кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Михайло Забродський запевнив українців, що парад на День Незалежності все ж відбудеться.

Він зазначив, що вважає великою честю бути особисто присутнім на ньому. Сильне відеозвернення генерала до народу опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Бірюков (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

"Це символ нашої незалежності, це символ нашої боротьби проти ворога. Я знаю, що для більшості військових взяти участь у параді і представляти Збройні сили – це велика честь. А цивільні на параді віддають свою шану тим, хто своїм життям і здоров'ям захищає наш спокій і мирне небо. Це дуже важливе нагадування, що в країні йде війна і ми не можемо про неї забувати", – сказав Забродський про парад.

Михайло Забродський Скріншот відео

"Парад – це не про політику. І з огляду на те, що відбувається в політиці, парад повинен відбутися! Я бачив в соцмережах пости із закликами до мене провести парад. Це велика честь бути присутнім на ньому. Парад потрібен нашій державі і нашим воїнам. І він буде!" – впевнено додав Герой України.

Бірюков підтримав позицію Забродського і підкреслив, що вона відображає думку кожного свідомого українського патріота.

"Це про наш парад 2019. Це поза політикою і без політики. Це про нас, про нашу армію, про ветеранів та волонтерів, про сім'ї та про патріотів. Це про наш день Незалежності. І про Михайла Забродського, який буде йти з нами" , – наголосив волонтер.

У коментарях під постом українці підтримали Забродського і також висловили готовність прийти на парад, щоб подякувати своїм Героям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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