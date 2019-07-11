"Пара калік прийде на парад!" Охрименко в прямому ефірі образив воїнів ООС

Економіст Олександр Охрименко, який є частим гостем на РосТВ, заявив, що парад на День Незалежності в Україні не потрібен, оскільки на нього прийдуть дві каліки.

Образливі слова на адресу українських воїнів прозвучали в ефірі телеканалу НАШ. З Охрименко посперечався політолог Кирило Сазонов, про що останній написав у Facebook.

"Парад це показуха, це дурість, ідіотизм параду не має меж, він нафіг нікому не потрібен. Парубій вийде на парад зі своїми прихильниками, пара калік прийде, та нафіг нікому він не потрібен", – обурився Охріменко в прямому ефірі.

Олександр Охріменко потрапив в скандал Скріншот

"Я з трудом розумію людину, яка говорить, що парад не потрібен і, цитую: "Парад це ідіотизм, вихідні люди хочуть провести з сім'єю". Так щоб ти міг провести час з сім'єю і все це говорити, хтось щодня вмирає! Але це були квіточки. Накрило мене після фрази Охрименко: "Та що цей ваш парад – вийдуть дві каліки..." Мені цікаво, що потрібно думати, щоб ось це в ефірі сказати ротом?! Я йому запропонував – прийти 24 серпня на Хрещатик і повторити це в обличчя ветеранам", – написав Сазонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

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