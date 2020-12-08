Пандемію COVID-19 в Україні можемо взяти під контроль тільки восени 2021-го, – ексзаступник глави МОЗ

В Україні суттєвого зменшення випадків захворювання на коронавірус можна очікувати навесні та влітку наступного року. Тоді як загалом покращення ситуації з пандемією – не раніше осені 2021-го.

Таке припущення висловив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, колишній заступник очільника МОЗ Павло Ковтонюк. Його слова з інтерв’ю наводить УНІАН.

Фахівець переконує, що впродовж наступного місяця захворюваність на COVID-19 точно зростатиме. Не допоможуть її знизити, на його думку, навіть жорсткі карантинні заходи, які планують вводити з січня.

Не варто покладати особливі надії й на вакцинацію, зазначає Ковтонюк. Адже щеплення спершу робитимуть людям із груп ризику, а для цього потрібно немало часу.

"Потім почнеться природний спад навесні та влітку, з'явиться вакцина. Але за нашими розрахунками, на те, щоб вакцинувати групи ризику, знадобитися щонайменше пів року", – певен він.

Водночас ексзаступник міністра охорони здоров’я підкреслює, що, можливо, влітку та восени 2021 року Україні вдасться взяти ситуацію з поширенням коронавірусу під контроль.

"Якщо подивитися на ситуацію оптимістично (а я – оптиміст), то за літо, до осені ми візьмемо її під контроль. Але не варто розраховувати, що з'явиться Wunderwaffe, єдина суперзброя, яка переможе ковід. Контроль можливий тільки в разі комплексу заходів", – підсумував Ковтонюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в цьому ж інтерв’ю колишній заступник глави Міністерства охорони здоров’я виступив за термінове введення локдауну в Україні. Адже, переконаний він, приблизно через місяць регіони країни мають поступово виходити з нього.

Також Ковтонюк вважає, що в разі не введення негайного локдауну, в Україні кількість смертей від COVID-19 досягне 20 000 до кінця року, люди буквально вмиратимуть вдома.

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