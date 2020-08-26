Пандемія COVID-19 прискориться, загине ще більше українців: у НАН дали новий прогноз

До 1 вересня добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становитиме в середньому 2650 випадків
Кількість смертей за добу може зрости до 38
У списку регіонів із найгіршими показниками ризикують опинитися вісім областей
В Україні очікується стрибок захворюваності на коронавірус.
Пандемія коронавірусу в Україні, найімовірніше, продовжить набирати обертів. Очікується, що станом на 1 вересня кількість нових випадків COVID-19 у країні коливатиметься в межах 2100-3200, при цьому середній показник становитиме 2650. Що стосується смертності, то вона, ймовірно, зросте до 30-38 летальних випадків на добу.
Нагадаємо, що в попередніх розрахунках середня кількість хворих COVID-19 на добу становила 2100, а смертності – 28.
Про це йдеться в прогнозі робочої групи Національної академії наук із математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, який OBOZREVATEL озвучив віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.
Прогноз щодо зростання кількості хворих на COVІD-19 до 1 вересня
Рекорди приросту інфікованих можуть встановити Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області та місто Київ.
"Кількість нових одужалих майже не змінюється протягом останнього місяця і становить близько 550 людей на день. Кількість нових активних інфікованих продовжує зростати разом із новими зареєстрованими випадками", – наголосив Загородній.
Динаміка прискорення пандемії в Україні
Також у прогнозі акцентували увагу на тому, що серед регіонів із високим рівнем ураженості найшвидші темпи поширення епідемії зафіксовано в Тернопільській області, а суттєво пришвидшилися вони в Києві.
З детальним прогнозом можна ознайомитися за цим посиланням.
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