"Пам'ятатиму кожен погляд": у Зеленського опублікували зворушливе відео повернення полонених

У мережі з'явилося зворушливе відео зустрічі в аеропорту "Бориспіль" колишніх українських полонених, яких 29 грудня витягли з полону "Л/ДНР".

Відповідний ролик опублікували в Telegram президента України Володимира Зеленського Zelenskiy / Official. На кадрах видно літак, який прибуває на летовище, звільнених українців та їхніх родичів, а також самого головнокомандувача, який, зустрічаючи полонених, в один момент витирає сльози.

"Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість", – зазначається у коментарі до відео.

Зеленський витирає сльози Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал