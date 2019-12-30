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30 грудня • оновлено в 21:25
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"Пам'ятатиму кожен погляд": у Зеленського опублікували зворушливе відео повернення полонених

1.5т
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У мережі з'явилося зворушливе відео зустрічі в аеропорту "Бориспіль" колишніх українських полонених, яких 29 грудня витягли з полону "Л/ДНР".

Відповідний ролик опублікували в Telegram президента України Володимира Зеленського Zelenskiy / Official. На кадрах видно літак, який прибуває на летовище, звільнених українців та їхніх родичів, а також самого головнокомандувача, який, зустрічаючи полонених, в один момент витирає сльози.

"Пам’ятатиму кожне рукостискання, кожен погляд. Для нас усіх повернення наших – ні з чим незрівнянна радість", – зазначається у коментарі до відео.

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Зеленський витирає сльози

Зеленський витирає сльози

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
аеропорт Бориспіль
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