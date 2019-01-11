''Палять дровами!'' Екс-регіонал-утікач видав фейк про ''замерзлу'' Україну

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник виступив з маразматичною заявою про те, що більшість українців нібито змушені переходити на опалення дровами через занадто дорогий газ.

За його словами, зростанню тарифів активно сприяють США, зацікавлені в тому, щоб Україна та інші європейські країни купували у них блакитне паливо за захмарними цінами. Своїми нетверезими фантазіями зрадник Батьківщини поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник Скріншот відео

"Американці давно вже готують Україну, щоб купували їхній дорогий газ. Тому заборонити "Північний потік", "Південний потік", щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і прийти до європейців, сказавши: "Хлопці, а іншого виходу немає, вам доведеться купувати зріджений газ". Тому коли приїжджав і Ющенко, і Тимошенко сюди і говорили: "Нам не підходить дешева ціна" — це було зроблено для того, щоб підняти до ціни американського газу. І ось готують Україну на перехід на дрова. Ось багато українців уже палять дровами!" — висловився неадекватний Олійник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олійник заявляв, що Німеччина погодилася на будівництво вигідного Росії газопроводу "Північний потік-2" через те, що Україна нібито може розпастися як держава. На його думку, країна боїться залишитися без постачання блакитним паливом, тому вивчає перспективи України.