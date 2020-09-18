Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси.

Спасибо сотрудникам Пограничной службы за вашу работу по защите государственной границы Украины.

Несмотря на значительное психологическое давление, вы выполнили свой долг.

Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу.

P. S. Линия, на которой стоят наши пограничники, - это последние сантиметры территории Украины. Впереди - Беларусь.

Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не пропустим паломников, не смотря ни на какие песни и пляски. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придётся убирать ...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.