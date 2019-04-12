Відповідь НАТО: Росія відправила в Крим "літаючі радари". Відео

Росія провела навчання авіації і флоту в анексованому Криму, задіявши літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Підтверджуюче відео опублікувало Міністерство оборони РФ. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що "літаючі радари" провели більше п'яти годин у небі над Чорним морем. За цей час екіпажі виконали понад 20 наведень винищувачів Су-27СМ і Су-30 на надзвукові і стратосферні цілі.

А-50 Прес-служба Міноборони РФ

Всього в маневрах задіяли понад 50 літаків оперативно-тактичної авіації та вертольотів армійської авіації, дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також корабельну ударну групу і дивізіони берегових ракетних комплексів "Бал" і "Бастіон" Чорноморського флоту РФ.

"Планові заходи бойової підготовки проходять на тлі спільних навчань об'єднаних військово-морських сил НАТО "Морський щит-2019", які послужили гарною підмогою для відпрацювання силами Чорноморського флоту навчально-бойових завдань за своїм призначенням в умовах реальної обстановки", – повідомила прес-служба Міноборони Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Російська Федерація направила ракетний фрегат із гелікоптером на борту в бік Азовського моря.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.