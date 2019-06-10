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Отрута з річки Рось може дістатися до Дніпра: стало відомо про загрозу

1.3тЧитати матеріал російською

Отруєння хімікатами річки Рось, яке сталося в результаті аварії 9 червня, може призвести до забруднення води в Дніпрі.

Про це повідомив в ефірі ObozTV еколог Олександр Соколенко. Він попередив, що є всі підстави говорити про масштабну екологічну катастрофу.

"Ми поки не знаємо точного обсягу й переліку речовин, які потрапили в річку. Ситуація проясниться, коли будуть зроблені аналізи. Але очевидно, що існує загроза забруднення і для річки Дніпро (Рось є правою притокою Дніпра. – Ред.)", – наголосив Соколенко.

Водночас еколог не виключив, що приплив нової води посприяє поступовому очищенню, тобто зменшенню концентрації отруйних речовин у річці. Але коли саме це станеться – поки неясно.

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Соколенко звернув увагу на те, що вже з'явилася інформація про масову загибель риби в р. Рось.

Крім того, нагадав він, інсектициди, які потрапили в річку, перевозилися в концентрованому вигляді.

"Під час використання – обробки с/г угідь чи садів від шкідників – вони розводяться дуже великою кількістю води. Тому очевидно, що можна говорити про великі масштаби цієї катастрофи. Існує реальна загроза для людей, які можуть якось використовувати цю воду, наприклад, купатися. І для худоби, яка може її пити", – зазначив експерт.

Він уточнив, що остаточний рівень небезпеки можна будет оцінити за результатами аналізів.

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Внаслідок аварії отруйні хімікати потрапили в річку Рось

Внаслідок аварії отруйні хімікати потрапили в річку Рось

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 червня біля села Збаржівка Вінницької області автомобіль із хімічно-небезпечними речовинами перекинувся в притоку річки Рось.

  • За попередніми даними, отруйні речовини були вкрадені з двох фермерських господарств. Аварія сталася, коли злочинці намагалися втекти.

  • Хімікати швидко досягли Київської області. Державна служба з питань надзвичайних ситуацій повністю перекрила водопостачання для Білої Церкви та Умані.

  • Мешканцям Білоцерківського району заборонили купатися, робити забір води з річки Рось, ловити рибу і напувати тварин. Результати аналізів води очікуються 10 червня.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЕкологія в Києві
Особа
Олександр Соколенко
Місце
Україна
Теги
екологічна катастрофарека РосьРічка Дніпро в Києвіотруєння
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