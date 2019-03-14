"Отримують гроші від Угорщини": Гриневич звинуватила у зраді вчителів на Закарпатті

Українські вчителі на Закарпатті отримують гроші від Угорщини за те, що викладають у школах угорською мовою.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. "Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть змінювати нічого – "давайте всі предмети будуть у школах угорською мовою". Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, так як не секрет, що Угорщина як країна доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою", – сказала вона.

Гриневич додала, що, на її думку, мовна ситуація, яка склалася на Закарпатті, дискримінує дітей.

Лілія Гриневич LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Вище керівництво Угорщини заявило, що вважає "напівфашистським" закон України про освіту і продовжує наполягати на внесенні змін.

У жовтні 2018 року Угорщина спробувала зганьбити Київ перед НАТО, заявивши, що положення угорської нацменшини в Україні нібито істотно погіршилося через відсутність поправок до законів про освіту і мову.

15 листопада з Будапешту надійшло повідомлення про те, що уряд не бачить можливості домовитися з політичним керівництвом України і має намір дочекатися зміни влади.

У конфлікті України і Угорщини на Закарпатті помітили слід Кремля.

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