"Томос буде!" Україна отримала сигнал від Вселенського Патріарха по єдиній церкві

Група українських активістів зібрала і передала Вселенському Патріарху Варфоломію 500 листів на підтримку надання Україні Томосу на автокефалію. І масовість прихильників створення помісної української церкви не залишила предстоятеля світового православ'я байдужим.

Делегація з українських громадських діячів побувала в Стамбулі напередодні іменин Патріарха Варфоломія, розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL ініціатор акції, волонтер Семен Кабакаєв.

"Ми приїхали вчора (у неділю, 10 червня. - Ред.), напередодні Дня янгола Вселенського Патріарха. Увечері ми відвідали молитву. Після неї відбувалося вручення подарунків і ми мали можливість поспілкуватися безпосередньо з Варфоломієм I. Нам випала нагода подарувати йому книгу - про великих українців, таких, як, наприклад, київські князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий, про українське козацтво, про українську культуру і про українську церкву, те, як усе починалося. І ми змогли передати Вселенському Патріарху привезені з України листи", - поділився подробицями поїздки волонтер.

За словами Кабакаєва, масовість підтримки ідеї створення помісної церкви в Україні приємно вразилаПатріарха.

Семен Кабакаєв Facebook Семена Кабакаєва

"Варфоломій був у хорошому розумінні здивований тим, що ми змогли зібрати таку кількість листів. Тому що кожен з цих листів був не від фізичних осіб, а від громадських організацій, що представляють іноді сотні, іноді тисячі, а іноді - і десятки тисяч громадян нашої держави. Тож насправді мова йде про мільйонну аудиторію, яка підтримує це звернення", - заявив ініціатор акції.

Волонтер запевняє: свою підтримку у прагненні нашої держави нарешті отримати самостійну і незалежну від Москви церкву висловили представники найрізноманітніших напрямків громадської діяльності.

"Це і екологи, і атошники, і антикорупціонери, і любителі метеликів... Тобто ми охопили величезну кількість найрізноманітніших громадських організацій зі всієї України. І чим би вони не займалися - вони всі з великим ентузіазмом приєдналися до нашої ініціативи, дуже швидко підписали ці листи і направили", - розповів Кабакаєв.

Він підкреслив: така одностайність не залишила Варфоломія байдужим.

"Ми поспілкувалися з Варфоломієм. Розповіли йому про проблему. Попросили про підтримку. Відзначили, що ми повинні нарешті відновити історичну справедливість. І що зараз - найкращий для цього момент за довгий-довгий час... І я побачив позитивне ставлення і у Варфоломія, і у головного секретаря, з яким ми теж мали можливість поспілкуватися. Вони дуже позитивно налаштовані. Вони дуже тепло ставляться до України. І після півгодинного спілкування у мене склалося враження, що у наступному місяці ми таки отримаємо Томос про автокефалію ", - переконаний Кабакаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, питання про надання автокефалії української церкви може розглянути Синод Вселенського Патріархату вже 28 липня .