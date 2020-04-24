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24 квітня • оновлено в 11:03
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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Если бы сейчас были выборы, часть электората Зе ушла бы к Порошенко

2.3т
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Это все эмоции.

Осмелюсь предположить, что если бы сейчас были выборы, то от зеленого электората откололся бы приличный пласт в пользу Порошенко. Да, да, знаю, вы скажете – метнутся в сторону регионалов. Да, метнутся. Но там есть свой, давний и "ядерный", который, на мой взгляд, не имеет особых предпосылок сильно увеличиться. Все иные кандидаты, приходившие на выборы в прошлом году, за этот год не заработали особой прибавки к рейтингу – потому что над этим самым рейтингом надо работать.

И здесь работает Порошенко. Хорошо так, планомерно, настойчиво работает. "В долгую". По поводу того, что электорат кричит "не забудем, не простим" – это все эмоции. Субъективно, но многие вспомнят все-таки период роста, и втихую, не крича об этом на всех углах, поставят галочку возле нужной фамилии.

Почему я делаю такие выводы?

Из кусочков информации – от волонтеров, от блогеров, от остальных людей. Народ, получивший коробку с продуктами, сначала плюется, а потом говорит "мы не ожидали, что там так много". Народ, получивший партию медицинской техники, медикаментов, продуктов - каким бы ни был заангажированным - сравнивает. Он не может не сравнивать.

За этот год многие потеряли. И многие же абсолютно не связывают это с коронавирусом. И поэтому ролики, фильмы, статьи о "достижениях" Зе могут влиять на людей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Или на тех, кого по каким-то причинам это не коснулось – есть пенсия, пособие, заработали на хайпе на масках и антисептиках, удалось подстроиться и т.д.

В данном случае капля камень точит. Причем филигранно.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
вибори в Україні Выборы Президента Выборы 2019
Джерело
Джерело: Facebook Олени Кудренко
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Nayden Serg
Nayden Serg
Бачурин Андрей, глотай , тебе .уже всунули.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
https://strana.ua/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html?fbclid=IwAR3FREzEZU25ZiiB8GeYF1rR2fP72fWLV_paYrsGN15pIDDAivv2iiR_TnU
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А если бы ч у б а т ы е не ска ка ли в 2014-м, то сейчас бы жили нормально. Мечты, мечты, где ваша сладость...)))
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3
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бачурин Андрей, Нормально это как, так как живут на роиссии, получка в $370 и радости полные штаны? Или так, как живут в ЕС и США? По-моему ответ очевиден, на роиссии жизни как не было так и нет. И смотреть в вашу сторону даже нет смысла, а в нынешней ситуации, готовтесь к дефицитам и очередям в магазинах, это ближайшее будущее рашки.
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