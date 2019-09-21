Останні теплі дні: синоптик дав прогноз на жовтень в Україні

В Україні в жовтні настане класична осінь, сонячні дні чергуватимуться з дощовою погодою.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, погода буде різною у всіх регіонах країни, пишуть "Факти".

У південній частині України збережеться тепло, температура вдень сягатиме +22. У північних областях стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5...+7.

За словами синоптика, жовтень буде багатий на опади. Дні дощової погоди будуть чергуватися з сухими, сонячними, але не спекотними днями.

Також Горбань прогнозує, що останній місяць осені буде холодним. Перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів можуть прийти вже 7 і 8 листопада. Після короткочасного прояснення опади знову повернуться вже у вигляді мокрого снігу. Після 15 листопада прийде похолодання, аж до нічних заморозків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2019 року на українців очікує збільшення повторюваності і інтенсивності небезпечних явищ погоди, таких як грози, бурі, град і смерчі. Але в цілому осінь буде теплою і сухою, повідомляють синоптики.

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