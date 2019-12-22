"Особисто тепловоз поведе?" Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті руху на залізничному транспорті по спорудженому окупантами Кримському мосту, який з'єднує РФ з анексованим півостровом.
Як повідомляє Інтерфакс, відкриття відбудеться 23 грудня. На ньому Путін нібито повинен поспілкуватися з робітниками-мостовиками, а керівники галузі розкажуть йому про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня країни.
У мережі вже встигли висміяти відкриття частини Кримського моста. Користувачі відзначають, що не розуміють для чого він потрібен, якщо в Криму відпочивати дорожче, ніж у Туреччині.
Кримський міст
"Кому потрібен цей міст, якщо там відпочивати дорожче, ніж у Туреччині?", "Тепер він особисто тепловоз повезе?", "Про пенсії чутно що-небудь?", – пишуть в мережі.
Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом
Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом
Нагадаємо, що 18 грудня стало відомо, що російські окупанти в Криму завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.
Також напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста.
16 травня по ній запустили рух.
В "Кримської залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту в грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережа висміяла запуск порожніх поїздів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку в Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували в соцмережах фотодокази.
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