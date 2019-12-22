"Особисто тепловоз поведе?" Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті руху на залізничному транспорті по спорудженому окупантами Кримському мосту, який з'єднує РФ з анексованим півостровом.

Як повідомляє Інтерфакс, відкриття відбудеться 23 грудня. На ньому Путін нібито повинен поспілкуватися з робітниками-мостовиками, а керівники галузі розкажуть йому про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня країни.

У мережі вже встигли висміяти відкриття частини Кримського моста. Користувачі відзначають, що не розуміють для чого він потрібен, якщо в Криму відпочивати дорожче, ніж у Туреччині.

Кримський міст

"Кому потрібен цей міст, якщо там відпочивати дорожче, ніж у Туреччині?", "Тепер він особисто тепловоз повезе?", "Про пенсії чутно що-небудь?", – пишуть в мережі.

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Нагадаємо, що 18 грудня стало відомо, що російські окупанти в Криму завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Також напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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