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22 грудня • оновлено в 18:47
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"Особисто тепловоз поведе?" Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

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Президент Росії Володимир Путін візьме участь у відкритті руху на залізничному транспорті по спорудженому окупантами Кримському мосту, який з'єднує РФ з анексованим півостровом.

Як повідомляє Інтерфакс, відкриття відбудеться 23 грудня. На ньому Путін нібито повинен поспілкуватися з робітниками-мостовиками, а керівники галузі розкажуть йому про плани розвитку транспортної інфраструктури півдня країни.

У мережі вже встигли висміяти відкриття частини Кримського моста. Користувачі відзначають, що не розуміють для чого він потрібен, якщо в Криму відпочивати дорожче, ніж у Туреччині.

Кримський міст

Кримський міст

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"Кому потрібен цей міст, якщо там відпочивати дорожче, ніж у Туреччині?", "Тепер він особисто тепловоз повезе?", "Про пенсії чутно що-небудь?", – пишуть в мережі.

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Росіяни висміяли Путіна за "прорив" з Кримським мостом

Нагадаємо, що 18 грудня стало відомо, що російські окупанти в Криму завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Також напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
репетиция открытия железки проходит в московском метро. Мой друг-москвич в фейсбуке написал блог- Сергей Логинов 19 ч. · Глядите, какая прелесть! В московском метро - целый поезд, посвящённый ансамблю Александрова. Того самого, который разбился в Чёрном море, когда летел в Сирию танцевать на костях разбомбленных сирийских жертв. Конечно, всё есть условность, но выкрасить поезд в честь погибших музыкантов с дурной репутацией - как-то коробит. На языке крутится "поезд-гробик". Интересно поглядеть на судьбу этого поезда. Чем закончатся его поездки. P.S. Судя по лицам, пассажиры поезда не знают ни про ансамбль, ни про Сирию, ни про Чёрное море, ни про музыку. В московском метро не ездят те, кто слишком много знает
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0
3
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Фюрер на бронепоезде, представляю картину- скрепное ботоксное тело будет охранять весь Черноморский флот в проливе.
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4
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
МИД украины уже отправил России мощный протест?
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4
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Невмерущий Чахлик, или мощно тужатся)
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2
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Захаров Дмитрий, пока только дерзко готовятся)
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