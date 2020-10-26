Осінні канікули в Україні 2020: коли закінчаться і що далі

Осінні канікули в школах України 2020 року, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, почалися 15 жовтня і мають закінчитися в п'ятницю, 30 жовтня.

Таким чином, навчальний процес для школярів має відновитися в понеділок, 2 листопада.

При цьому не виключено, що після завершення канікул школи в залежності від епідемічної ситуації можуть перейти на дистанційну або змішану форму навчання.

У Києві осінні канікули мають завершитися 29 жовтня. А виші й заклади професійно-технічної освіти, за рекомендацією міністерства, здійснюють навчання за дистанційною формою з 15 жовтня по 15 листопада.

Що стосується інших регіонів, там осінні канікули почалися в різний час, але також раніше, ніж звичайно. Діти мають повернутися до шкіл після 30 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет раніше повідомив, що після закінчення осінніх канікул в Україні найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання матимуть учні початкових класів.