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10 лютого • оновлено в 19:05
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Осінь аж до Нового року: кліматологиня дала аномальний прогноз на 2020 рік в Україні

3.1т
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У 2020 році в Україні знову передбачаються погодні аномалії – осінь, ймовірно, затягнеться аж до Нового року.

Таке припущення в інтерв'ю "Текстам" висловила кліматологиня, наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська. Вона розповіла, що ситуація різко змінюється.

"Наші методи прогнозування побудовані на статистичних методах минулого. Тоді система перебувала в постійному стані, і ми могли розраховувати з більшою ймовірністю. Зараз ми маємо систему, яка змінюється дуже швидко. Буквально кожного року ми бачимо щось нове", – поділилася Краківська.

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Кліматологиня дала аномальний прогноз на 2020 рік в Україні

Кліматологиня дала аномальний прогноз на 2020 рік в Україні

w-dog.ru

За словами Краківської, дослідження показали, що буде все спекотніше. "Осінь має всі шанси подовжитися до Нового року, а, можливо, і далі", – допустила вона..

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, весна 2020 року в Україні прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же принесе літню температуру.

Погода влітку 2020-го здивує українців невеликою спекою і короткочасними дощами.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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