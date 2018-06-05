"Ось така громадянська війна в Україні": Лімонову жорстко відповіли на "російський Харків"

Лідеру партії "Інша Росія" і одному з ідеологів так званої "російської весни" Едуарду Лімонову жорстко відповіли на заклики до захоплення російськомовних територій України та розділу Казахстану.

Коментатори під його провокаційними постами в Twitter в переважній більшості не підтримали імперські амбіції одіозного російського письменника.

"Ось така громадянська війна в Україні. Доживеш до ешафота, Едічка", "В результаті Росія сама розпадеться в своїх іграх територіями і людьми", "Україна забере Кубань і поверне Крим, деякі території розбере Китай і Казахстан, а на іншій території створять нові держави","А ще кажуть фашисти в Україні", - пишуть йому користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лимонов заявив, що після смерті президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва країну треба поділити з Китаєм.