В ночь с 21 на 22 октября 2019 года будет пик метеорного потока Ориониды.

Метеорные дожди – это не только эффектные астрономические явления. Испокон веков люди загадывали желания, глядя на "падающие звезды".

Поскольку "звезд" было много, желаний тоже загадывали огромное количество.

И в этой традиции есть зерно истины, желания действительно могут исполняться, и вот по какой причине. Когда частицы космической пыли сгорают в атмосфере, это сопровождается большим выбросом энергии – тепловой, электромагнитной и другой. А человеческая мысль, как известно, также имеет электромагнитную природу.

Поэтому, когда создается резонанс между этими энергетическими полями, желание может сбыться.

Метеорные дожди – это не только эффектные астрономические явления

Как ни странно, за метеорными потоками следят предприниматели. Считается, что метеорный поток оказывает положительное влияние на торговлю, если наблюдать за ним.

Есть даже специальный ритуал - необходимо смотреть на "падающие звезды" и произносить заговор: "Звезды падают, товар продается, деньги приходят". При этом принято смотреть на звездное небо только одним глазом – правым – в течение 5 минут.

Считается, что этот ритуал оказывает очень благоприятное влияние на торговлю.

В эту ночь будет пик метеорного потока, который называется Орионидами. Созвездие Орион – не простое. Считалось, что три его звезды – Пояс Ориона – покровительствуют человечеству. Если через Пояс Ориона и Сириус провести прямую, она точно укажет на точку восхода солнца в день после зимнего солнцестояния 22 декабря.

С созвездием Орион связаны и египетские пирамиды. Внутри них есть структуры, ориентированные на это созвездие, на созвездия Дракона и Плеяды, а также на звезду Сириус.

Самое главное, что нужно знать об Орионидах в ночь с 21 на 22 октября.

Поскольку Орион считается созвездием, где обитает высший космический разум, покровительствующий цивилизациям земли, этот поток имеет особую силу.

Наблюдая метеорный поток, необходимо загадывать желания.

Наблюдение метеорного потока благоприятно для людей, занимающихся торговлей, поэтому практикуется ритуал, о котором я рассказал выше.

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