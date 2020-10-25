Опитування Зеленського: стало відомо, коли з'являться результати голосування

Перші результати щодо всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського можуть з'явитися вже в понеділок, 26 жовтня.

Про це для "Страны" розповів спікер проєкту "5 запитань від президента" Артем Гагарін. Він зазначив, що після завершення голосування волонтери передадуть коробки з анкетами своїм координаторам.

"У Києві є 10 приміщень, в які волонтери будуть приїжджати із запломбованими коробками. Там ці пломби будуть перевіряти, розкривати. Потім окремо розкладуть анкети, зважаючи на відповіді на перше питання – "так", "ні", пошкоджена анкета або людина взагалі не голосувала. Результати вносяться в спеціальну форму. І так п'ять разів, із кожного питання – анкети розклали, записали результати, відправили в чат-бот. Усі анкети і фінальні бланки упакували та віддали своєму координатору", – сказав він.

За його словами, стежити за процесом підрахунку анкет можна буде онлайн. Також для ЗМІ будуть проводити брифінг.

Зазначимо, що керує опитуванням Зеленського музичний редактор студії "Квартал 95" Артем Гагарін.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.