Онкодиспансер у Вінниці оточила поліція через коронавірус

Онкодиспансер у Вінниці оточила поліція через інфікування лікарів коронавірусом. Його та пологовий будинок закрили на карантин.

Як повідомляє ТСН, правоохоронці слідкують, щоб потенційно інфіковані особи не покинули територію диспансеру, оскільки у лікаря-уролога подільського центру онкології напередодні підтвердили коронавірус.

Зазначається, що наразі на території ввели жорсткий карантин. Висять таблички про повну заборону відвідування, а на території справді не видно людей.

Онкодиспансер у Вінниці оточила поліція ТСН

Повідомляється також, що про діагноз лікаря стало відомо увечері у п'ятницю, 27 березня. Одразу приїхали інфекціоністи для забору аналізів і перевірки контактних осіб. За словами головного лікаря Подільського регіонального центру онкології Володимира Шамрая, діяли згідно з приписами. Щоправда, скільки людей могли контактувати з хворим, наразі невідомо.

"Ви ж розумієте, що треба перевіряти усіх пацієнтів, які зараз перебувають в урологічному відділенні. І весь колектив урологічного відділення", – заявив Шамрай.

Зазначається, що у Вінниці це вже другий медзаклад, де є медики з інфікуванням коронавірусом. Так, 26 березня діагноз підтвердили у 42-річної медсестри пологового будинку №2. Вона контактувала із знайомими, які прибули з Польщі. Наразі вона перебуває в інфекційному відділенні, стан стабільний, але лихоманка є. Тест підтвердив наявність коронавірусу у її п’ятирічного племінника і його теж ушпиталили. Згодом сталовідомо, що інфіковані ще чотири колеги медсестри – акушерки пологового, яким від 30 до 60 років. Інший персонал наразі перевіряють.

За останніми даними МОЗ, в Україні наразі зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. На Вінниччині 17 підтверджених випадків. Серед них двоє дітей. Найбільше хворих в обласному центрі – 13. На досліджені 66 зразків аналізів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від коронавірусу COVID-19 у Києві вилікувався депутат Верховної Ради Олександр Лукашев (фракція ОПЗЖ).

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