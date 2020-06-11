Контр-адмірала Олексія Неїжпапу в четвер, 11 червня, призначили командувачем Військово-Морських сил ЗС України.

Відповідний указ №217/2020 підписав український президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті ОП.

Раніше на посаді командувача ВМС ЗСУ перебував адмірал Ігор Воронченко.

Олексій Неїжпапа став командувачем Військово-Морських сил Пресслужба Офісу президента

В Офісі президента зазначили, що Неїжпапа народився в 1975 році у Севастополі. У 1997 році він закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень), у 2015-му – Національний університет оборони України.

У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил із бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Із квітня 2020-го Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання в посадах командира корабля та командира бригади.

Неїжпапа неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Указ про призначення нового командувача ВМС Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявляли, що Олексія Неїжпапу нібито просуває на посаду командувача російський олігарх Павло Фукс.

Ігор Воронченко до цього підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони України.

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