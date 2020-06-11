Головна Новини
11 червня • оновлено в 20:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський призначив Неїжпапу новим командувачем Військово-Морських сил: що про нього відомо

3.6т
Читати матеріал російською

Контр-адмірала Олексія Неїжпапу в четвер, 11 червня, призначили командувачем Військово-Морських сил ЗС України.

Відповідний указ №217/2020 підписав український президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті ОП.

Раніше на посаді командувача ВМС ЗСУ перебував адмірал Ігор Воронченко.

Олексій Неїжпапа став командувачем Військово-Морських сил

Олексій Неїжпапа став командувачем Військово-Морських сил

Пресслужба Офісу президента

В Офісі президента зазначили, що Неїжпапа народився в 1975 році у Севастополі. У 1997 році він закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень), у 2015-му – Національний університет оборони України.

У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил із бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил ЗС України.

Із квітня 2020-го Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання в посадах командира корабля та командира бригади.

Неїжпапа неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Указ про призначення нового командувача ВМС

Указ про призначення нового командувача ВМС

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявляли, що Олексія Неїжпапу нібито просуває на посаду командувача російський олігарх Павло Фукс.

Ігор Воронченко до цього підтвердив, що йому запропонували нову посаду в Міноборони України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Дарина Дурова
Особи
Ігор Воронченко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента ВМС Збройні сили України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
21
2
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову посилення карантину в Україні.

  • Інфекціоніст попередив про різкий ріст кількості хворих COVID-19 в Україні і дав прогноз на червень.

  • Названо головний спосіб передачі коронавірусу – на нього припадає 90% випадків.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги