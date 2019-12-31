Окупанти вигнали журналіста-"кримнашіста" через образу Путіна

Окупаційна влада анексованого Росією Криму "депортувала" на материкову частину України блогера і журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував захоплення півострова.

Про це в Facebook повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, зараз журналіст повинен перебувати в місті Бахмут Донецької області, після чого він планує їхати до Києва.

Євген Гайворонський rferl.org

"Євгенія Гайворонського, журналіста, який жив у тимчасово окупованому Криму і який під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії щодо захоплення Криму, сьогодні вночі депортували на материкову частину України", – повідомив Чубаров.

У Криму Гайворонського затримали і звинуватили в адміністративному порушенні за статтею "образа в Інтернеті влади і символів Росії" через повідомлення в Facebook про Володимира Путіна. Після чого він був заарештований за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності.

Сам Гайворонський повідомив, що його в супроводі співробітників ФСБ і міграційної служби видворили в районі прикордонного переходу між Росією і Україною Чертково-Мілове.

Під час анексії Криму журналіст підтримав окупацію півострова. Він жив в Ялті, де працював у проросійській організації, яка збирала підписи для проведення так званого референдуму про приєднання до Росії.

Згодом Гайворонський змінив кілька місць роботи, включаючи місцеве видання, яке називають опозиційним. Незабаром журналіст висловив надію, що Україна поверне Крим.

У листопаді документи, за якими Гайворонський видали російський паспорт, визнали незаконними. Його ж самого відправили до Краснодарського краю в центр для утримання іноземних громадян, які очікують видворення або депортації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Криму мешканка Севастополя розцілувала вагон поїзда, який почав курсувати по мосту з Росії на територію півострова.

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