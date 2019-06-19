Епідемії в Криму: окупантів запідозрили в підготовці диверсії

Заява МЗС Росії про те, що в зв'язку з "водною блокадою Криму" Херсонській області нібито загрожує екологічна й епідеміологічна катастрофа, має насторожити.

"Це виклик, на який ми повинні відповідати", – заявив OBOZREVATEL юрист-міжнародник, екс-представник президента України в Автономній Республіки Крим Борис Бабін.

За його словами, наразі "водна криза Криму загострюється" внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин. Зокрема, це пов'язано з природним циклом півострова.

"Ми входимо в новий "сухий" цикл, який триватиме, щонайменше, 7 років. До цього окупантам більш-менш щастило, оскільки до цього була повноводна частина циклу. Це дозволяло їм гратися з поверхневими водами, з кримськими водосховищами. Але сьогодні це вже нереально". Так, "сільське господарство і пов'язана з ним індустрія півострова не можуть функціонувати без води", – констатував Бабін.

Посуха в Криму, ілюстрація Крим.Реалії

"Всі спроби окупаційної влади замінити Північно-Кримський канал іншими джерелами води, а також домовитися про компроміс з українською владою також зазнали фіаско", – додав він.

Отже, "очевидно, що тиск на Україну буде посилено", – переконаний експерт.

У цьому контексті він зауважив: "Я не знаю, чи готові росіяни на військову операцію, щоб захопити Північно-Кримський канал на підконтрольній території, але те, що вони готові на диверсійні дії, сумнівів не викликає. Дивно було б очікувати від них чогось іншого".

"І те, що зараз офіційно, на рівні МЗС, вони розповідають про якусь віртуальну епідеміологічну небезпеку на Херсонщині, яка не має під собою жодних підстав, означає тільки одне: що щось буде створюватися штучно. Можливо, будуть організовуватися якісь штучні викиди на підприємствах хімічної промисловості в північному Криму, можливо, будуть поширюватися збудники захворювань на підконтрольній території", – попередив Бабін.

Нагадаємо, 19 червня на офіційному сайті російського МЗС було опубліковано повідомлення про те, що "Херсонській області тепер загрожує екологічна й епідеміологічна катастрофа".

Повідомлення про екологічну катастрофу на Херсонщині Офіційний сайт МЗС РФ

Як писав OBOZREVATEL, 18 червня стало відомо про те, що жителі Армянська на півночі анексованого Криму знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановки в місті.

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