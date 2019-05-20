Охороняє поліція з автоматами: спливли нові факти про повернення Портнова

Колишнього заступника голови Аміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова, який повернувся в Україну після п'яти років відсутності, охороняють поліцейські з автоматами.

Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу Newsone. За словами Портнова, боятися йому нічого.

"Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся Києвом", – розповів Портнов.

Андрій Портнов replyua.net

Він також заявив, що не збирається залишатися осторонь у разі будь-яких заворушень. "Я не боюся нікого, я приїхав сюди і буду займатися політичною і юридичною діяльністю", – сказав юрист.

Андрій Портнов був радником президента України Віктора Януковича в 2011-2014 роках, був заступником глави Адміністрації президента і займався питаннями судоустрою. До цього, з 2005 по 2010 рік, був головним юристом команди Юлії Тимошенко. Також був членом Ради Національного банку України в 2010-2014 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що Андрій Портнов не має жодного відношення до команди президента Володимира Зеленського.

У Зеленського в тому, що Портнов зміг безперешкодно повернутися в Україну, звинуватили генерального прокурора Юрія Луценка.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!