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/Суспільство

Охороняє поліція з автоматами: спливли нові факти про повернення Портнова

25.7тЧитати матеріал російською

Колишнього заступника голови Аміністрації президента Віктора Януковича, юриста Андрія Портнова, який повернувся в Україну після п'яти років відсутності, охороняють поліцейські з автоматами.

Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу Newsone. За словами Портнова, боятися йому нічого.

"Я відчуваю себе в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся Києвом", – розповів Портнов.

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Андрій Портнов

Андрій Портнов

replyua.net

Він також заявив, що не збирається залишатися осторонь у разі будь-яких заворушень. "Я не боюся нікого, я приїхав сюди і буду займатися політичною і юридичною діяльністю", – сказав юрист.

Андрій Портнов був радником президента України Віктора Януковича в 2011-2014 роках, був заступником глави Адміністрації президента і займався питаннями судоустрою. До цього, з 2005 по 2010 рік, був головним юристом команди Юлії Тимошенко. Також був членом Ради Національного банку України в 2010-2014 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше олігарх Ігор Коломойський заявив, що Андрій Портнов не має жодного відношення до команди президента Володимира Зеленського.

У Зеленського в тому, що Портнов зміг безперешкодно повернутися в Україну, звинуватили генерального прокурора Юрія Луценка.

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Особи
Андрій ПортновВіктор Янукович
Місце
Україна
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кудря александр
кудря александр
Не судите человека по словам, а по делам его. Слова и дела у Зе- это две большие разницы. Покупаем попкорн, смотрим дальше.
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1
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
це зрада особисто зеленского! він як преЗЕдент плвинен заарештувати цю сволоту !!! шановний вова - думай ТЕ...
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5
1
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
І що, це нормально витрачати гроші на охорону сторонньої нам людини?!! У поліції немає більш важливих справ чи ця особа особливо цінна для країни?!! Він знав куди їхав, нехай сам себе охороняє, він зараз ніхто.
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7
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Дейман Алон
Дейман Алон
Birxoff Oliver, ты главное, верь в свои слова и не переставай теребить мошонку, онанист вислоухий!
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2
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
Мельниченко Людмила, дура, Портнов молодец, если получится посадить алкаша и многих других, ну и типа тебя, это будет большая победа, поняла вислоухая?
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0
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