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Охорона Зеленського спростувала застосування сили в Дніпрі, активістка наполягає. Фото

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
9,3 т.
Охорона Зеленського спростувала застосування сили в Дніпрі, активістка наполягає. Фото

У Дніпрі стався конфлікт між мітингувальниками і правоохоронцями. dniprograd.org

В Управлінні державної охорони України заявили, що охоронці президента Володимира Зеленського не застосовували фізичну силу до мітингувальників у Дніпрі.

У заяві пресслужби УДО в Facebook сказано, що військовослужбовці діяли в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відомстві зазначають, що інформація про те, що "військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до одного з мітингувальників є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації".

Охорона Зеленського спростувала застосування сили в Дніпрі, активістка наполягає. Фото

Охорона Зеленського спростувала застосування сили в Дніпрі, активістка наполягає. Фото

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилася інформація, що під час візиту президента в Дніпро між протестувальниками та правоохоронцями з президентською охороною стався конфлікт, в ході якого активістці Аліні Новіковій зламали ребро.

Вона наполягає, що отримала пошкодження саме після сутичок з охороною і опублікувала в Facebook "офіційні результати медичного обстеження".

Довідка Аліни Новікової

Довідка Аліни Новікової Фейсбук активістки

За її словами, в сутичках також постраждали інші учасники мітингу - Надія Святун і Валерій Гарагуц.

Активістка наполягає, що охорона президента зламала їй ребро

Активістка наполягає, що охорона президента зламала їй ребро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня до Дніпропетровської області приїхав президент України Володимир Зеленський. У Дніпрі він також відвідав McDonald's, що викликало ажіотаж в мережі.

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УкраїнаДніпроВолодимир Зеленський
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