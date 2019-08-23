Охорона та перевірки: радник Авакова розповів про підготовку до Дня Незалежності

На День Незалежності 24 серпня заплановано близько 700 святкових заходів по всій Україні. Їх будуть ретельно охороняти.

"Упевнений, що спецслужби зроблять все заради того, щоб і в Києві, і по всій території України на День Незалежності було безпечно", – запевнив в ефірі ObozTV Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Мартиненко уточнив, що охороною громадського порядку на масових заходах займеться Національна поліція разом із Національною гвардією.

Крім того, за його словами, всі ці місця "пропрацюють" і попередньо перевірять вибухотехніки, Служба безпеки і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До охорони порядку також можуть залучити волонтерів і членів муніципальних охоронних формувань.

Мартиненко нагадав, що такі формування з охорони громадського порядку (в Києві, наприклад, муніципальна охорона носити коричневу форму. – Ред.) обов'язково узгоджують свою реєстрацію з Національною поліцією.

"Вони навіть отримують посвідчення такого члена громадського формування від місцевої влади і можуть патрулювати громадський порядок", – уточнив він.

Що стосується існуючих проблем, то представник МВС розповів про значну кількість нелегальної зброї через війну на Донбасі.

"У нас в Україні вже 6-й рік йде війна. Нелегальної зброї та зброї, яку привезли із зони бойових дій, насправді дуже багато. Поліцейські і служби безпеки працюють над тим, що зменшити його кількість і врегулювати ситуацію", – зазначив Мартиненко.

Національна поліція в Україні facebook.com/UA.National.Police

facebook.com/UA.National.Police

OBOZREVATEL нагадує, що в зв'язку з Днем Незалежності, який відзначається в суботу, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 24, 25 і 26 серпня в 2019 році є офіційними вихідними.

Про те, які святкові заходи заплановані в найбільших містах України, можна дізнатися в цьому матеріалі.

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