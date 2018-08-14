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Окупанти затіяли облави на Кримському мосту

91.1тЧитати новину російською

На Кримському мосту поліція зупиняє автобуси, проводить огляд речей з металошукачами і перевіряє паспорти.

У коментарі OBOZREVATEL кримський блогер Леонід Кузьмін розповів, що у багатьох місцевих жителів дійсно були великі очікування від "будівництва століття": "Міст сприймався наче якась імперія життя. Але насправді всі побачили, що Кримський міст не виправдав своїх очікувань - ціни на продукти не знизилися, та й на інші товари теж".

"Тепер у людей нова ідея - будівництво залізничних колій на мосту, може, тоді стане краще", - іронізує блогер.

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Також Кузьмін повідомив, що під час виїзду та в'їзду на півострів Кримським мостом "правоохоронці" зупиняють громадський транспорт з метою огляду особистих речей.

"Що мені розповідали знайомі, які вже перетинали Кримський міст: при в'їзді громадський транспорт зупиняється працівниками поліції, а речі перевіряються за допомогою металошукача. Якщо є підозри, сумки розкриваються на огляд, і тільки після цього автобус може їхати далі", - розповів кримчанин.

Якщо їхати з боку Краснодарського краю, то там, за словами блогера, навіть паспорти перевіряють.

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"Не як на кордоні, але наявність дійсного паспорта вимагають, також оглядають речі. Поліцію запитували, вони сказали, що це з метою безпеки", - зазначив він.

Що стосується українців, то за його словами, жодних особливих критеріїв немає, просто ретельніше перевіряють і пробивають по базі, чи перебувають вони в якихось списках чи ні.

Дивіться відео на тему

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося нове фото порожнього Кримського мосту, побудованого окупантами РФ.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Єсауленко Вадим
Єсауленко Вадим
Під знищення СРСР показували поведінку при зупинці міліціонером-поліцпйСША, так совок в стійці смирно розказав про себе все, а американський бомж послав копа, бо не було підстав чіплятися! Обшуки є звичайними для зеків..., а не для вільних людей!
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Хе-хе!Ну и укры!!!! "Пустой" мост! https://www.youtube.com/watch?v=WGBtfbRjrWg
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Окнешороп Родип
Окнешороп Родип
А чего плохого в обычной проверке - спокойней с детьми отдыхать, что какое-нибудь чучело майданутое гранату в трусах не провезет. В хохляндии же это национальная забава - гранатами перекидываться, каждый день в куеве перестрелки, убийства и пьяные водилы. Зато никого не проверяют.
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