Окупанти затіяли облави на Кримському мосту

На Кримському мосту поліція зупиняє автобуси, проводить огляд речей з металошукачами і перевіряє паспорти.

У коментарі OBOZREVATEL кримський блогер Леонід Кузьмін розповів, що у багатьох місцевих жителів дійсно були великі очікування від "будівництва століття": "Міст сприймався наче якась імперія життя. Але насправді всі побачили, що Кримський міст не виправдав своїх очікувань - ціни на продукти не знизилися, та й на інші товари теж".

"Тепер у людей нова ідея - будівництво залізничних колій на мосту, може, тоді стане краще", - іронізує блогер.

Також Кузьмін повідомив, що під час виїзду та в'їзду на півострів Кримським мостом "правоохоронці" зупиняють громадський транспорт з метою огляду особистих речей.

"Що мені розповідали знайомі, які вже перетинали Кримський міст: при в'їзді громадський транспорт зупиняється працівниками поліції, а речі перевіряються за допомогою металошукача. Якщо є підозри, сумки розкриваються на огляд, і тільки після цього автобус може їхати далі", - розповів кримчанин.

Якщо їхати з боку Краснодарського краю, то там, за словами блогера, навіть паспорти перевіряють.

"Не як на кордоні, але наявність дійсного паспорта вимагають, також оглядають речі. Поліцію запитували, вони сказали, що це з метою безпеки", - зазначив він.

Що стосується українців, то за його словами, жодних особливих критеріїв немає, просто ретельніше перевіряють і пробивають по базі, чи перебувають вони в якихось списках чи ні.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося нове фото порожнього Кримського мосту, побудованого окупантами РФ.