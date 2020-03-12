Сивохо звинуватили у порушенні карантину через коронавірус

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

"Таким чином Сивохо порушує карантин, не думаючи про те, що під час цієї презентації багато людей може заразитися вірусом Covid-19", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

На думку офіцера, необхідно турбуватися не так щодо суті пропонованої платформи, скільки про те, щоб "на вході всім було роздано медичні маски". "Я впевнений, що їх не буде", – спрогнозував Гай.

Сергій Сивохо

"Сьогодні, коли світ охопила пандемія коронавирусу Covid-19, я рекомендую всім дбати про особисту гігієну. Особливо це стосується випадків контакту з Сивохо і його заяв. Тому що, окрім звичайної медичної гігієни, є ще і гігієна інформаційна. Її теж слід дотримуватися, щоб у разі чого не підчепити якийст "вірус", – попередив волонтер.

Як писав OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. 12 березня він організовує презентацію Національної платформи примирення і єдності.

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