Головна Новини
12 березня • оновлено в 11:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Сивохо звинуватили у порушенні карантину через коронавірус

2.4т
Читати матеріал російською

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

"Таким чином Сивохо порушує карантин, не думаючи про те, що під час цієї презентації багато людей може заразитися вірусом Covid-19", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

На думку офіцера, необхідно турбуватися не так щодо суті пропонованої платформи, скільки про те, щоб "на вході всім було роздано медичні маски". "Я впевнений, що їх не буде", – спрогнозував Гай.

Сергій Сивохо

Сергій Сивохо

"Сьогодні, коли світ охопила пандемія коронавирусу Covid-19, я рекомендую всім дбати про особисту гігієну. Особливо це стосується випадків контакту з Сивохо і його заяв. Тому що, окрім звичайної медичної гігієни, є ще і гігієна інформаційна. Її теж слід дотримуватися, щоб у разі чого не підчепити якийст "вірус", – попередив волонтер.

Як писав OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. 12 березня він організовує презентацію Національної платформи примирення і єдності.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особи
Мирослав Гай Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
сивохо нужно переместить на карантин на нары-там его место!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Franta Bonanta
Franta Bonanta
xуеслав гей просто сосет теплую сперму и плюет ей в рота жене и детям
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацист Гай тебе какая разница, за преступления народ Донбасса тебя закопает, или собаки удобрят какашками?))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги