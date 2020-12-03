Овочевий сканворд від Офісу президента розсмішив українців

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
3,2 т.
Офіс президента розкритикували за пост в Facebook

Офіс президента нарвався на критику в мережі через пораду українцям споживати більше овочів.

Так, на сторінці ОП у Facebook 2 грудня з'явився репост повідомлення, опублікованого Центром громадського здоров'я України. Пресслужба останнього запустила марафон здорових звичок і прикріпила до посту сканворд, де потрібно знайти назви овочів. ЦГЗ закликав урізноманітнити свій раціон цими продуктами.

"Щоб мати міцне здоров'я, людині бажано щодня вживати більше 300 грамів овочів. Це ще одна корисна порада, яку дають організатори марафону здорових звичок", – написали в Офісі президента, закликавши приєднатися до ініціативи.

ЦГЗ закликав їсти овочі
Сканворд про овочі

У коментарях користувачі пожартували, що сторінка ОП перетворилася на газету, або ж співробітники відомства "знайшли підробіток".

"Скоро підуть новорічні рецепти. Можна підписуватися на колонку", "Давайте ще ворожіння на картах, кавовій гущі, астрологічні прогнози на тиждень", – пожартували фоловери.

Деякі вказали на високі ціни овочів і низькі рівні зарплат і пенсій українців. "Так, авокадо дуже корисний. Пенсію підняли на 57 гривень. Як раз на одне авокадо", – написав один із користувачів.

Коментарі під постом ОП
Коментарі під постом ОП
Коментарі під постом ОП
Коментарі під постом ОП

Журналіст Тарас Березовець зазначив, що "кумедний сканворд" на сторінці ОП з'явився якраз після скандалу, що розгорівся з обвинуваченнями НАБУ в сторону Офісу генерального прокурора. "Мабуть, це від стресу", – пожартував Березовець.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Повне повідомлення ОП:

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Про користь фруктів і овочів у холодну пору року можна почитати в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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