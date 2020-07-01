На Харківщині в результаті розстрілу відпочивальників недалеко від кар'єру поранений 33-річний чоловік позбувся ноги. А його вбитого товариша вже поховали. Місцеві жителі не можуть пояснити, чому звичайний побутовий конфлікт призвів до таких сумних наслідків.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Між життям і смертю

У суботу, 27 червня, неподалік від села Гусарівка розігралася трагедія: 53-річний Андрій Бичков відкрив стрілянину з пістолета по людях, він випустив у них усі шість куль.

Стрільця скрутили й затримали відпочивальники. ГУ НП в Харківській області

На місці загинув 27-річний житель села Веселе Барвінківського району Віталій Бойко. Також було важко поранено 33-річного Віталія Азаренка з Барвінкового. Як розповіла OBOZREVATEL його мама Галина, 29 червня чоловікові ампутували ногу. Зараз друзі і рідні збирають гроші, щоб допомогти в лікуванні та реабілітації.

Сім'ї Бойків і Азаренків були кумами.

Віталій із дружиною й донькою Facebook Віталія Азаренка

Тітка Віталія написала про нього таке: "Мій племінник перебуває у важкому стані, кожен день на межі життя і смерті, кожну секунду чекаємо поліпшень".

Один загинув, другому відрізали ногу: ексклюзив про розстріл відпочивальників на Харківщині Скриншот Facebook Барвінкове online

Збирався поїхати до Європи на заробітки

Як розповіли нам у Гусарівський сільраді, Віталій Азаренко останнім часом жив у Санкт-Петербурзі, заробляв на утримання сім'ї, оскільки в селі роботи немає. Нещодавно він приїхав із донькою-школяркою. Дружина ж повернулася лише після НП.

"Хотів відремонтувати батькам будинок, допомогти по господарству. Сам родом звідси, тут живуть його рідні. На пікнік поїхав із друзями, дочка залишилася з бабусею й дідусем. На природі відзначали день народження когось із друзів", – додали там.

Також чоловік збирався поїхати на заробітки до Європи, про що повідомив своєму знайомому в соцмережі. У сільраді підтвердили, що він говорив про паспорт, збирався щось із ним робити.

Національна поліція. newsone.ua

Був наймолодшим у сім'ї

Про загиблого Бойка в селі відгукуються тільки добре. "Він був наймолодшим у сім'ї. Залишилися батьки й сестри. Де точно працював, не знаємо. Але ті, хто з ним був знайомий, розповідають, що Віталій брався за будь-яку роботу, був безвідмовним, усім допомагав", – говорять у сільраді.

Одна з його однокласниць також розповідає, що загиблий був скромним, він навіть не мав своєї сторінки в соцмережі.

Гусарівка google.com/maps

Стрілець був п'яним

53-річний виходець із Донецької області Андрій Бичков раніше був судимий за наркотики. Останні десять років жив на Харківщині, постійно ніде не працював.

"Хтось казав, що він пасічник, насправді ні. Колись пробував бджолами займатися, але в нього не вийшло. Часто випивав, але нічого серйозного не помічали. Дивно, що в нього виявилася вогнепальна зброя", – розповідає один із місцевих.

У Головному управлінні поліції Харківської області повідомили, що нападник був п'яний, вийшов до місця, де відпочивали люди з дітьми, і зробив кілька пострілів у їхній бік.

Стрільця заарештовано, два місяці він проведе в СІЗО. Йому загрожує термін від 15 років до довічного за ч. 2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).