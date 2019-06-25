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"Один в один": Філарета звинуватили у роботі на Кремль

1.9тЧитати матеріал російською

Останні слова і дії почесного патріарха Філарета завдають шкоди українському православ'ю і фактично є "роботою на Кремль".

"На жаль, те, що він говорить і те, що він робить, це абсолютне наслідування кремлівських темників, один в один", — заявив у коментарі OBOZREVATEL президент Української асоціації релігійної свободи, народний депутат України (фракція "Народний фронт") Віктор Єленський.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

Радіо Свобода

Відповідаючи на запитання, наскільки свідомо почесний патріарх діє в інтересах країни-агресора, нардеп зауважив: "Я не знаю, наскільки свідомо він працює на Кремль, але практично він в усьому їм допомагає. Швидше за все, він працює на себе, але своїми діями він завдає шкоди Україні і фактично працює на користь Росії", — сказав Єленський.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Віктор ЄленськийПатріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Наскокался
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Мир Миру
Мир Миру
Святішому Філарету потрібні вже лікарі, а не патріарший кукіль, пожалійте людину.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
без киевского патриархата небыло бы пцУ, без пцУ не будет киевского патриархата и в последствии пцУ. имеющий разум да поймёт. вера в Всевышнего неделима,ибо един Дух Святой. делится материальное, ибо из церкви сделали рынок ☝.
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