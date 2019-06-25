"Один в один": Філарета звинуватили у роботі на Кремль

Останні слова і дії почесного патріарха Філарета завдають шкоди українському православ'ю і фактично є "роботою на Кремль".

"На жаль, те, що він говорить і те, що він робить, це абсолютне наслідування кремлівських темників, один в один", — заявив у коментарі OBOZREVATEL президент Української асоціації релігійної свободи, народний депутат України (фракція "Народний фронт") Віктор Єленський.

Почесний патріарх Філарет Радіо Свобода

Відповідаючи на запитання, наскільки свідомо почесний патріарх діє в інтересах країни-агресора, нардеп зауважив: "Я не знаю, наскільки свідомо він працює на Кремль, але практично він в усьому їм допомагає. Швидше за все, він працює на себе, але своїми діями він завдає шкоди Україні і фактично працює на користь Росії", — сказав Єленський.

Як писав OBOZREVATEL:

24 червня відбувся Синод ПЦУ, який ухвалив рішення про позбавлення почесного патріарха Філарета права керування Київською єпархією, а також і контролю над місцевими храмами і монастирями.

Віктор Єленський спрогнозував, що, незважаючи на рішення Синоду, Володимирський собор столиці залишиться під його контролем.

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів про те, що неодноразово спілкувався з почесним патріархом Філаретом, але жодного ефекту від такого спілкування не було.

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