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13 листопада • оновлено в 18:15
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Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках. Фото і відео

1.1т
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Одеський каскадер Євген Калінін продемонстрував черговий трюк. На швидкості чоловік переліз через одного автомобіля в інший і деякий час простояв на руках на двері машини.

За словами Євгена Калініна, новий трюк він зробив, щоб залишити слід в історії – повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео трюку, проскрольте сторінку до кінця).

"Коли діти запитають чим я займався, у мене буде наочний приклад. Я вже давно займаюся. Каскадерством я займаюся з раннього дитинства. Ще я стрибав через автомобіль, який дрифтує. Мені таке подобається, лежить душа до цього, це моє", – розповів Євген Калінін.
Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Одеський Ван Дамм: каскадер проїхав на авто, стоячи на руках

Відзначимо, що одесит Євген Калінін п'ять років тому повторив трюк Жан-Клода Ван Дамма, проїхавши в шпагаті на двох автомобілях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, британський каскадер Деміен Уолтерс, стоячи спиною до несучих боліду Формули - Е, зробив фантастичний бекфліп над машиною за частки секунди до зіткнення.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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