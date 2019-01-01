Одеса може піти під воду: еколог дала невтішний прогноз

Наслідки глобального потепління докотилися до України. Зміни клімату загрожують екологічним лихом, а українські портові міста можуть частково опинитися під водою.

Про це заявила в ефірі ObozTV координатор волонтерів Центру екологічних ініціатив "Екодія" Оксана Омельчук. На її думку, "зміни близько".

Експерт назвала "певні наслідки" глобальних змін клімату для України:

"Це і нестабільність погоди, і підвищена пожежна безпека, зникнення води в осушених болотах. Є така проблема, як всихання соснових лісів... Ослаблені дерева внаслідок зміни клімату вже не можуть рости в наших умовах".

За її словами, екологи провели дослідження того, як зміниться рівень Чорного і Азовського морів через кліматичні зміни.

"Будуть підтоплені деякі зони рекреації, важливі для таких міст, як Одеса. Великі промислові міста в Азовському морі мають багато могильників промислових відходів. Якщо їх затопити, будуть катастрофічні наслідки", – зазначила Омельчук.

vesti-ukr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені прийшли до висновку, що зміна клімату через діяльність людини призведе до масштабних повеней.

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