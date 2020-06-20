Наверное, сейчас уже комментировать нет никакого смысла, а проще констатировать факты. Они говорят сами за себя и не требуют особой аналитики.

До 9 миллионов зараженных короновирусом в мире осталось дня три-четыре. Но если темпы прироста будут сохраняться на вчерашнем уровне, то это – всего полтора дня. А вчера был поставлен глобальный рекорд прироста новых заболевших за одни сутки – 181 тысяча человек. Для сравнения, в полуторамиллиардном Китае за все время наблюдений таковых оказалось в два раза меньше – 83,3 тыс.

Оденьте маску. Не давайте лишней работы гробовщикам

Кстати, как мы и предполагали, позавчера Китай оказался позади Катара с его 2,8 млн населения, ну а вообще, благодаря чудесной статистической магии коммунистов Китая, он теперь переместился на 21-е место и находится в третьем десятке стран. Чудо еси!

Украина вышла на рекордные для себя уровни между 800-900 человек прироста в сутки и это с учетом того, что наш недельный пик был в четверг, а на выходные был спад. Так вот – спада нет. В ряде отделений, выделенных под коронавирус, уже нет мест в реанимации. Врачи выбывают со страшной силой и все это очень напоминает начало итальянского варианта.

Но безусловным рекордсменом стала Бразилия. Вчера за сутки она дала +55 тыс человек, и это является абсолютным рекордом. На самом своем пике США давали 38 тыс. Ну а общее количество инфицированных в Бразилии уже перевалило через 1 миллион человек.

В общем, вчера было поставлено сразу два абсолютных рекорда – суточный прирост в отдельной стране и глобальный прирост за сутки. В связи с этим просто забавным кажутся рассуждения тех, кто в самом начале рассказывал о том, что можно беспокоиться, если зараженных будет хотя бы 100 тыс в мире. Теперь же только стран, в которых больше 100 тыс – 18, и это – не предел. Из них уже 2 страны, в который счет уже идет на миллионы.

К этим цифрам можно относиться как угодно и сравнивать с чем угодно, только надо понимать одно, чем больше зараженных, тем больше смертей и больше тех, кто получит необратимую потерю здоровья. Ведь можно говорить что угодно, а за 4 месяца вирус убил 463 тыс человек и это при том, что уровень медицины у нас не тот, что 100 лет назад, и что на глобальном уровне были введены карантинные меры.

В общем, верите вы в эти цифры или не верите – дело ваше, но маску на лицо и перчатки на руки – оденьте. Лучше потом с этого всего посмеяться и забыть как маскарад. Я с удовольствием посмеюсь вместе с вами. А пока – не до смеха и берегите себя, поскольку если ваше здоровье не нужно вам, то оно больше никому не будет нужно. Не давайте лишней работы гробовщикам.

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