"Очолив п***расів": Соколова вгамувала депутата Держдуми за образу ЗСУ

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво дала відсіч депутату нелегітимної Держдуми Олексію Журавльову, який спробував образити воїнів Збройних сил України.

Жорсткий стьоб окупанта телеведуча влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема Журавльов цинічно заявив, що українські захисники, котрі потрапили в котли під Іловайськом і Дебальцевим, нібито не є героями.

Яніна Соколова

"Один російський депутат, експерт з героїзму назвав тисячі ветеранів Другої світової війни сц*кунами. Ну, дійсно, в оточення ж потрапили, які герої? Які герої могли бути у Брестській фортеці, безсоромні? Які герої могли бути в блокадному Ленінграді, оточеному Севастополі, Одесі, Вяземському котлі? Я ось прямо уявляю, як одному шановному експерту соромно за дідів. Сам же він в оточення ніколи не потрапляв. Хіба що в оточення п***расів на програмі "60 хвилин". Але таке оточення витримати – який героїзм потрібен! А він його не тільки витримав, а й очолив", – відповіла на випади Журавльова Соколова.

Крім того, Соколову глибоко обурив нахабний вислів російського депутата про те, що українська армія нібито "драпала, як могла" від російських окупантів.

"Наша армія так драпала, що навіть залишилася в Донецьку і його передмістях, так драпала, що стоїть в 16 км від Луганська. Так драпати, як у 1941, у нас не вийшло. Командування у нас тоді, звичайно, було ху*ове, але не настільки. І давайте не забувати, що навіть якщо спочатку дуже сильно драпаєш, відомо, чим це може обернутися для агресора. А наша війна ще зовсім не закінчена, на жаль", – вгамувала журналістка політика країни-окупанта.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до непідконтрольної частини населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Водночас російський депутат розгулював по Золотому на очах в ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Інцидент розлютив українців: у соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

Народна депутатка України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що готує запит до СБУ у зв'язку з візитом до Золотого Луганської області Журавльова.

А російські пропагандисти покепкували, заявивши, що своїм візитом на Донбас Журавльов нібито пересунув українсько-російський кордон.

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