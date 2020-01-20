Офіс генерального прокурора проводить спецоперацію у Херсонській області з метою встановлення причетних до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.
Зокрема, уже повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Йдеться про Ігоря Павловського, колишнього помічника депутата від БПП Миколи Паламарчука.
Обвинувальний акт щодо нього вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк, йдеться на сайті пресслужби Офісу генпрокурора.
Офіс генерального прокурора проводить спецоперацію у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк
Крім того, прокуратура, спільно із працівниками оперативних підрозділів СБУ, проводить обшуки з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.
"Прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року у місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальне провадження було зареєстровано за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого було внесено заставу і підозрюваного голову Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми з серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього вдягли електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що адвокати Мангера фінансуються з бюджету області та міста.
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