Офіс генерального прокурора проводить спецоперацію у Херсонській області з метою встановлення причетних до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Зокрема, уже повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Йдеться про Ігоря Павловського, колишнього помічника депутата від БПП Миколи Паламарчука.

Обвинувальний акт щодо нього вже перебуває на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк, йдеться на сайті пресслужби Офісу генпрокурора.

Офіс генерального прокурора проводить спецоперацію у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Крім того, прокуратура, спільно із працівниками оперативних підрозділів СБУ, проводить обшуки з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року у місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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