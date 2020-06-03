ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

Уважаемые дамы и господа!

Я знаю, что большинство из вас искренне переживает за настоящее и будущее нашего государства. Далеко не всегда вы можете ориентироваться в деталях того, что сегодня называется дискуссией по поводу происходящего в системе украинского общественного здравоохранения. Мою позицию в этом вы знаете, я всегда говорю и пишу прямо и честно. Я – психиатр, очень давно выбрал для себя эту профессию с единственной целью: я хотел быть добрым врачом. То, что сегодня происходит в медицинской системе нашей страны, было предсказуемым. Почти три года я говорил и писал об этом постоянно. Происходящее сейчас в психиатрической системе страны ужасно.

Позвольте рассказать вам немного о прошлом. Возможно, это поможет лучше понять настоящее. С самого начала 90-х годов прошлого века мы, украинские психиатры и клинические психологи, объединились в Ассоциацию психиатров Украины. Основной нашей целью было желание убедить украинские власти в необходимости подготовить и осуществить реформу системы охраны психического здоровья в нашей стране. Мы работали на основе консенсуса, вовлекая в свою деятельность как можно больше специалистов самого разного профиля и родственников психически больных граждан Украины. По нашей инициативе и после долгих лет лоббирования был принят Закон Украины о психиатрической помощи.

Мы инициировали создание Ассоциации Психиатрических Медицинских Сестер, нескольких объединений родственников наших пациентов и даже объединение самих пациентов. Мы категорически не хотели продолжать печальные советские традиции злоупотреблений в психиатрической практике. Много лет у нас работала Экспертная Комиссия, которая оказывала бесплатную помощь пострадавшим от психиатрических злоупотреблений как советского периода, так уже и нашего времени. И, разумеется, мы понимали, что реформирование прежней, советской системы будет долгим и трудным процессом.

Нам помогали наши коллеги из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Помогали советами, специальной литературой и финансами, благодаря которым мы сумели открыть в Киеве своё издательство с типографией, позволившее нам бесплатно снабжать специальной литературой врачей, медицинских сестер и семьи психиатрических пациентов.

К сожалению, почти всё созданное нами за два десятилетия не помогло нам найти общий язык с новой командой, которая пришла в Министерство здравоохранения в 2016 году. Увы, все наши искренние попытки сотрудничества пресекались и голоса профессионалов, занимающихся реформированием психиатрической системы в течение долгих лет, не были услышаны и не были приняты во внимание. Хотя, казалось бы, мы стремились к одной цели.

План реформы психиатрической системы Украины, созданный новой командой, был неоднократно подвергнут критике со стороны ведущих психиатров Европы и США. К сожалению, и их голоса не были услышаны, а замечания не были учтены.

По сути предложенная реформа таковой не являлась. Речь шла только о переформатировании финансовых потоков внутри системы. Но реформирование социальной системы в стране не может состоять только из одного её звена. Министерство социальной политики Украины не было задействовано, хотя оно также должно быть ключевым игроком изменений в психиатрической системе страны. Такой однобокий и поверхностный взгляд на существующие проблемы и создал ту невозможную ситуацию, тот коллапс, с которым столкнулись сейчас и специалисты, и пациенты, и их родственники, и украинское общество в целом.

В результате – в украинской психиатрической системе происходит катастрофа. Тысячи психиатрических пациентов уходят на улицу, в голод и отсутствие какого-либо лечения. Они неизбежно станут носителями туберкулезной бактерии и коронавируса. Для многих из них возвращение в дом, где они прежде жили, невозможно. Их там не ждут. Некоторые, находясь в психотическом состоянии, будут совершать насильственные преступления.

За тридцать лет существования независимого государства мы не удосужились создать промежуточные возможности для психически больных людей, не нуждающихся в стационарном, больничном лечении. Как минимум 20 лет Ассоциация психиатров Украины настаивала на создании таких институтов, гораздо менее затратных, нежели психиатрические стационары. Нас не услышали. То, что давно функционирует в Европе, Северной Америки, Африке и Азии, у нас по-прежнему отсутствует.

Уважаемые дамы и господа! Поверьте: мы, психиатры Украины, не были противниками реформы. Мы были первыми, кто говорил о необходимости реформы. Сегодня и Министр здравоохранения, и Министр социальной политики готовы к модернизации системы оказания психиатрической помощи в стране. Наши зарубежные коллеги в лице Всемирной Психиатрической Ассоциации также готовы к действиям.

Убедительно прошу вас: остановите процессы разрушения! Это в вашей компетенции!

Семен Глузман, президент Ассоциации психиатр Украины

Киев, 2 июня 2020 года.

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