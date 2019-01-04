Нечто подобное французских протество происходит у нас, но в какой-то предельной и невероятной форме. Это – наследственное состояние, от которого приходится избавляться с переменным, а часто – с очень переменным успехом. Читатель, которому сейчас до 40 – не поймет о чем речь, но мы попытаемся донести мысль.

При совке, когда телевизор имел два, а часто – всего один канал, альтернативы никакой не было и все смотрели именно то, что там показывают, поскольку в период "расцвета социализма" читать газеты было решительно невозможно. По этому поводу была даже шутка с участием двух ведущих газет: в "Правде" нет известий, а в "Известиях" — нет правды. И вот большую часть эфира занимали разного рода "новости".

К таковым причислялись не только поездки генерального секретаря по стране или за рубеж, но и обязательное перечисление тех, кто его провожал из "Внуково-2" и кто встречал. Эту верхушку власти перечисляли по фамилиям, а сошку поменьше называли "… и другие ответственные товарищи". В те же времена в характеристиках отмечалось "занимал ряд ответственных должностей". По логике следовало, что чем выше по властной лестнице забирается персонаж, тем больше на нем ответственности, но по факту все получалось совсем наоборот.

Чем выше было место на этой лестнице, тем меньше персонаж мог попасть под любую ответственность. С какого-то уровня он выходил из поля действия уголовного законодательства, а чуть выше – конституции. Там, где он уже пребывал, действовали другие правила, о которых простым людям знать было запрещено. Отсюда – неуемная тяга к вершине власти. Мало того, что там будет пища жирнее и место теплее, но и ответственности будет все меньше и меньше. В такой обстановке уже можно давать волю фантазии, желаниям и наклонностям, а они были очень разные, и за что-то подобное простой гражданин совка никогда не вышел бы из тюрьмы или сразу шел бы в расход.

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Казалось, что вместе с гибелью совка, умрет и эта позорная традиция и мы станем жить как любая демократическая страна, в которой любые высшие должностные лица могут быть призваны к ответственности, если они совершили преступление. Это даже в конституции записано, в той ее части, которую нельзя менять, а именно – все граждане Украины равны перед законом.

Но в тексте конституции, только уже чуть дальше, где описывается статус депутата, уже речь идет о его иммунитете перед тем же законом, перед которым вроде бы все должны быть равными. Но нет, внутреннее противоречие основного нормативно-правового акта остается неизменным с 1996 года. За это время уже выросло поколение украинцев, а воз и ныне там.

Так вот, в самый верх властной пирамиды рвется публика, которая в первую очередь хочет получить безответственность.

Это отчетливо видно по действиям и бездействию многих депутатов. Часть из них утратила интерес к собственному депутатству сразу после получения "брони", депутатской книжечки. Они занимаются зарабатыванием денег, под прикрытием собственного статуса. А кто-то наоборот – действует под прикрытием иммунитета. Ирина Геращенко (вице-спикер ВР) уже официально сообщила о том, что некто Семен Семенченко, известный под своим девичьим именем и фамилией как Костя Гришины, злоупотребил своим депутатским статусом и дипломатическим паспортом, отправившись в частную поездку по Грузии, куда его никто официально не направлял. Этот персонаж, прикрываясь депутатской книжкой, создал разветвленную сеть полукриминальных "охранных компаний", которые занимаются рейдерством и другими вещами, хотя могут поработать кулаками и по вызову.

И вот туда все лезут и лезут новые порции прочей дряни. А между прочим, пока они выдвигаются в качестве кандидатов в президенты, над ними раскрывается зонтик безответственности и они могут вытворять все, что им вздумается. Поэтому, часть из них рассказывает о том, что они готовы "договариваться с Путиным". Но ведь они должны знать, что Янукович с ним уже договорился за $3 млрд. о сдаче Украины и сейчас суд уже вышел на стадию оглашения приговора по самым тяжким статьям УК. И вот еще любители договориться обнаружились.

Или вот целая обойма "крепких хозяйственников". Одна уже задокументирована по самые уши в том, что подставила Украину на полсотни миллиардов долларов Москве и Украине просто чудом удалось отвертеться от этого долга. Причем, это же не домыслы, а вступившее в силу решение международного суда. Американский суд задокументировал, что она же передала своему боссу двести миллионов долларов в виде взятки, за что тот уже осужден и она, как дающая сторона – в той же коррупционной обойме, но тем не менее, она что-то там рассказывает о том, как она все может хорошо и сладко делать, невзирая на преклонный возраст.

Еще у одного "газовика" тоже начало подгорать, поскольку американский финмониторинг обнаружил, что пока он заведовал газом, вдул на свои счета более семисот миллионов долларов и так – за кого не возьмись.

А все потому, что они уверены в безнаказанности, поскольку живут в безответственности, но хотят получить это состояние уже безграничным, чтобы без оглядки поехать к своему спонсору и сторговаться не за лоховские три миллиарда, а за серьезные деньги, поскольку у спонсора уже дымится соответствующее место, в которое он принимает обратку за Украину.

Пришло время раз и навсегда покончить с этой пирамидой безответственности. Как только будет отменен любой иммунитет высших должностных, а особенно – выборных лиц, то ситуация начнет выравниваться, а ответственность – возвращаться. Тогда много кто десять раз подумает о том, что он говорит вне своего балагана, поскольку будет понимать, что следующая его речь может уже звучать для босоты с "пальмы" — верхнего яруса нар.