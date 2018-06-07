Обмін Сенцова на Вишинського: Путін дав відповідь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Кремлі поки не розглядали можливість обміну ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова на засудженого в Херсоні директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.
"Поки про це не думаємо", - заявив він у відповідь на питання телеглядачів під час "прямої лінії".
За його словами, мова йде про зовсім різні звинувачення Сенцова і Вишинського.
"Вишинського заарештували за журналістську діяльність, це абсолютно недопустима політика України. А пан Сенцов затриманий в Криму не за журналістську діяльність, а за підготовку теракту, вибуху, в результаті якого могли постраждати люди. Я думаю, що здоровий глузд повинен перемогти в Україні. Ми доб'ємося звільнення журналіста", - сказав Путін.
Як повідомлявOBOZREVATEL, режисер Олег Сенцов вже 27-й день голодує в російській колонії.
Незважаючи на підтримуючу терапію, на яку він погодився, у нього вже почали випадати зуби.
17 травня директора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського заарештували на два місяці без права на заставу.
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