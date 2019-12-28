Обмін полоненими: адвокат повідомив, що 11 ексберкутівців викреслили зі списків

Представник ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах людей на Майдані під час Революції Гідності, Ігор Ворфоломєєв заявив, що українська сторона викреслила 11 колишніх спецпризначенців зі списку на обмін утримуваними з так званими Л/ДНР.

Про це він сказав перед засіданням апеляційного суду, де мають розглянути апеляційні скарги на запобіжний захід ексберкутівців, повідомляє hromadske.

Їх обвинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Ексберкутівців викреслили зі списку на обмін Ракурс

Так, захист обвинувачених у цій справі ексберкутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти. А захист ще для двох фігурантів цієї справи – Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом, – просить скасувати їм запобіжний захід.

Раніше OBOZREVATEL писав, що учасниками нового обміну полоненими між Києвом і ОРДЛО, який має відбутися 29 грудня, можуть стати фігуранти гучних злочинів на території України.

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