Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе, аби обмін полоненими з "Л/ДНР" відбувся до Великодня, проте з'явилися дані, що стосовно інших утримуваних осіб Росія призупинила переговори.

Так, глава МЗС поділився деталями в ході онлайн-брифінгу у п'ятницю, 10 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На засіданні ТКГ у режимі відеооконференції вдалося домовитися про обмін полоненими до Великодня. Не будемо вдаватися в деталі попередніх домовленостей, ви самі знаєте, як емоційно це питання сприймається. Щоб нічого не зірвалося, утримаюся від коментарів", – заявив він.

"Наголошу тільки, що визволення наших співвітчизників – принципово важливе і ми будемо робити все, щоб повернути їх до рідних", – додав Кулеба.

Обмін із "Л/ДНР" відбудеться до Великодня: подальші переговори Росія зупинила

При цьому російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія нібито вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими, повідомляє 24 канал.

"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Наразі 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори відновляться, і у них буде шанс повернутися додому", – розповів адвокат.

Росія зупинила переговори щодо обміну полоненими – Полозов факти

Він також підтвердив, що Україна в мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують терористи. Цього вдалося досягти, незважаючи на епідемію і карантин.

"Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають у Росії, можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – додав Полозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що Україна домовилася про взаємний обмін осіб, утримуваних на окупованих територіях Донбасу, до Великодня.

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