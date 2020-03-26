Наразі у світі склалася надзвичайна ситуація, пов’язана з можливим виникненням пандемії коронавірусу COVID-19, здатного вразити велику кількість людей нашої Землі.

І тільки від суворості обмежувальних заходів, що застосовуються у багатьох країнах, залежить кількість хворих і померлих. Так і те, як швидко людство зупинить поширення цієї хвороби.

Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Хто впроваджує обмежувальні заходи

Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря у разі, коли виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб – ст. 32 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

Види і тривалість обмежувальних протиепідемічних заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають.

Карантин: особливості правового режиму

Поняття “карантин” регулюється Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Карантин передбачає адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 ”Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” прийнято рішення про карантину карантину на усій території України з 12 березня по 3 квітня 2020 року.

До 3 квітня 2020 року встановлено заборону:

відвідування закладів освіти її здобувачами;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.;

роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення;

перевезення:

у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі;

пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра;

пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення.

Під час карантину працюватимуть:

магазини з продуктами харчування, засобами гігієни,

АЗС,

аптеки,

банки, страхові компанії;

адресна доставка замовлень їжі за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту;

пошта, приватні надавачі послуг з доставки товарів, багатьма забезпечується зберігання відправлення безкоштовно;

центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші підприємства, установи, організації, на яких не поширюється обмеження під час карантину. Слід зазначити, що Кабміном рекомендовано організувати позмінну роботу працівників, а за технічної можливості - також робота в режимі реального часу через Інтернет.

Організація та контроль за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

На територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право:

залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;

залучати для тимчасового використання транспортні засоби, будівлі, споруди, обладнання, інше майно підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, необхідне для здійснення профілактичних і протиепідемічних заходів, із наступним повним відшкодуванням у встановленому законом порядку його вартості або витрат, пов'язаних з його використанням;

установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води;

установлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів;

створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку.

Ще однією запобіжною мірою поширення коронавірусу є самоізоляція.

Самоізоляція означає утримання від контактування з іншими людьми для того, щоб зменшити ризики інфікування. Це будь-які ситуації, коли ви можете тісно контактувати з іншими людьми — публічні заходи, робота, навчання, релігійні служби, спортивні змагання, розважальні заходи, користування транспортом, екскурсії, відвідування ресторанів тощо.

21 березня головним державним санітарним лікарем України видано постанову “Про запобігання подальшого занесення на територію України випадків короновірусної хвороби (COVID-19)”. Зазначеною постановою, яка згідно з ч.3 ст. 32 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” обов’язковою до виконання, передбачено впровадження використання форми інформаційної згоди особи на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів.

Така інформаційна згода підписується у двох примірниках особами віком від 16 років, які перетинають державний кордон та щодо яких є підстави вважати, що вони були в контакті з особою, якій встановлено діагноз (або підозру) коронавірусної хвороби, а також в інших випадках, необхідних для здійснення протиепідемічних заходів.

Епідеміологами буде забезпечено встановлення медико-санітарного спостереження за особами, які перебувають на самоізоляції, протягом 14 днів, та спільно з Національною поліцією України здійснюватиметься контроль за дотриманням зобов’язань, встановлених в інформаційній згоді. У разі порушення підписаної згоди, може бути ініційовано притягнення цих людей до адміністративної відповідальності.

Детальніше про це можна дізнатися за посиланням: https://bit.ly/2vOhwkT

Отримати правову допомогу можна дистанційно

Щоб отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань:

- зателефонуйте на безкоштовний номер системи БПД 0 800-213-103

- поставте запитання у месенджер Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

- напишіть на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси можна дізнатися на сайті системи БПД – https://www.legalaid.gov.ua/ )

- прочитайте правову консультацію на телеграм-каналі "Безоплатна правова допомога" https://t.me/ualegalaid та обговоріть її у нашому чаті - https://t.me/ualegalaidchat

- поставте запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

- скористайтеся правничою вікіпедією WikiLegalAid - https://wiki.legalaid.gov.ua

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!